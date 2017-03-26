الخارجية الأردنية عودة جثامين معتمرين ضحايا انقلاب حافلة بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد وفيات المعتمرين الأردنيين بحادث انقلاب حافلتهم بمدينة تبوك السعودية أمس الأول الجمعة إلى 5 وفيات؛ وذلك بعد وفاة معتمرة متأثرة بإصابتها.

واصدر ت صباح الرافعى، الناطق الرسمى باسم الوزارة- فى تصريح اليوم- أنه تم نقل جثامين المعتمرين الأردنيين الأربعة الذين أعلن عن وفاتهم أمس إلى الأردن، لافتة إلى أن اثنين من المصابين بإصابات بسيطة عادا إلى الأردن.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة من خلال القنصلية الأردنية فى جدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات السعودية المختصة فى مشوفة حالة المعتمرين الذين يخضعون للعلاج هناك.

وكانت الشركة الأردنية المالكة للحافلة قد ذكرت فى بيان أمس أن سبب الحادث يعود، بحسب تقارير أولية، إلى انحراف الحافلة عن مسارها نتيجة لسقوط هاتف السائق عند دواسات الحافلة مما أعاق انتظام حركة الدواسات واضطرار السائق لمحاولة السيطرة على الحافلة.

المصدر : مصر ناين