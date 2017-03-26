ضبط هاربين من أحكام قضائية و حالات تعرض لأنثى فى الطريق العام

تمكن ضباط وحدة تنفيذ الأحكام بقسم واجبة مينا البصل، بمديرية تأمين الإسكندرية، من ضبط كلاً من ” ا. م”- 48 سنة محام مقيم الورديان دائرة القسم المحكوم عليه فى أعداد ” 3 ” قضايا أرقام القضية جنايات قسم عابدين – بتأمين القاهرة ” تزوير ” غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة ، و القضية جنايات قسم الوايلي – بتأمين القاهرة ” تزوير “غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، و القضية جنايات قسم الهرم – بتأمين الجيزة ” تزوير ” غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما تم ضبط”ح. ع”- 60 سنة حاصل علي ليسانس حقوق مقيم شارع الأمير لؤلؤ دائرة القسم المحكوم عليه في أعداد ” 6 ” قضايا ” تبديد – تزوير ” أخرهم القضية جنايات قسم واجبة عابدين – بتأمين القاهرة ” تزوير ” غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، و” س. ا”- 60 سنة مدرسة بإدارة غرب التعليمية سابقاً مقيمة البيطاش دائرة قسم الدخيلة محكوم عليها في القضية جنايات القسم ” تزوير ” غيابياً بالسجن لمدة 10 سنه، وجارى التنفيذ عليهم.

كما قام ضباط قسم حماية الأداب السنةة، بمديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، بحملة بدوائر أقسام المدينة أسفرت عن ضبط 5 قضايا تعرض للإناث بالطريق السنة، و 6 قضية محال سنةة بدون ترخيص، و قضية تسهيل دعارة ، وقضية مزاولة مهنة بدون ترخيص، و قضية خمور بدون ترخيص، و 7 قضايا تحريض على الفسق.

المصدر : مصر ناين