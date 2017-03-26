ضبط صاحب مكتب يمارس أعمال السمسرة لإنهاء تراخيص المرور فى القليوبية

تمكنت مديرية تأمين القليوبية من ضبط صاحب مكتب رحلات لقيامه بممارسة أعمال السمسرة لإنهاء تراخيص المرور للراغبين من المواطنين وإيهامهم بقدرته على ذلك لهم نظير فى المقابل مبالغ مالية بمرور الخانكة.

تلقي اللواء علاء سليم مدير الكشف الجنائي بالقليوبية بتمكن إدارة المرور من ضبط أحمد ك 35 سنة صاحب مكتب رحلات ومقيم القلج دائرة مركز الخانكة لقيامه بممارسة اعمال السمسرة.

وبتفتيش المتهم تم ضبط عملات ورقية مختلفة ، و31 إستمارة طابعة تأمينات منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمينات ، 23 خطاب موجه للمؤسسة والضرائب ، 6 صور بطاقة رقم قومي لأسماء مختلفة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 7233 جنح مركز الخانكة لسنة 2017م .

المصدر : مصر ناين