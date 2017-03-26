محافظ الدقهلية يوافق على منح رخصة مزاولة النشاط لـ ٢٣ منشأة طبية

وافق الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، على منح رخصة مزاولة النشاط، لـ ٢٣ عيادة ومنشأة ومركز طبي، بأعداد من المراكز والمدن لتوافر الشروط المطلوبة للترخيص.

وكلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لبدء المنشآت في مزاولة النشاط، وشملت التخصصات المرخص بها، الأمراض العصبية والنفسية، جلدية، نساء وتوليد، باطنة، جراحة سنةة وقلب، أسنان، أنف وأذن، عيون، وذلك بنطاق أعداد من المراكز والمدن بالمحافظة في السنبلاوين، منية النصر، المنصورة، ميت غمر، طلخا، نبروه، ميت سلسيل.

وأكد محافظ الدقهلية فى بيان له ، أنه لا يدخر جهدا في توفير خدمة طبية متميزة، لكافة أبناء المحافظة وأن الرعاية الصحية للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتماماته إلى جانب باقي الخدمات اللازمة، وأنه يوفر كل أنواع الدعم، في سبيل تحقيق مطالب المواطنين وخاصة المرضى.

المصدر : مصر ناين