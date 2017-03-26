نيويورك تايمز كوريا الشمالية تخترق مؤسسات مالية عالمية بقدرات متطورة

اصدر ت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن طموح كوريا الشمالية المتزايد يمكن رؤيته فى محاولتها اختراق بنوك عالمية، مشيرة إلى تعرض أكثر من 20 مصرف بولندى لمحاولة قرصنة إلكترونية على صلة ببيونج يانج.

وأظهر ت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن عندما حاول قراصنة على صلة بكوريا الشمالية اختراق بنوك بولندية أواخر السنة الماضى، تركوا معلومات بشأن نواياهم الواضحة لسرقة أموال من أكثر من 100 منظمة حول العالم، ذلك وفقا لباحثون تأمينيون.

وأظهرا قائمة من المعلومات الإلكترونية، التى قدمها باحثون تأمينيون وقامت نيويورك تايمز بتحليلها، أن أهداف عمليات القرصنة تضمنت مؤسسات شبه البنك الدولى والبنك المركزى الأوروبى والشركات الأمريكية الكبرى بما فى ذلك بنك أوف أمريكا.

وعلى الرغم من عدم سرقة أموال من المصارف البولندية التى تعرضت للهجمات الإلكترونية، إلا أن الباحثون يشيرون إلى مدى تطور قدرات القراصنة الكوريين الشماليين. وتظهر الهجمات اتجاهم إلى السرقة المالية جنبا إلى جنب مع عملياتهم التى تستهدف الدعاية وتعطيل المواقع الحكومية ومواقع الأخبار فى البلدان العدوة.

وتعتبر قائمة الأهداف، التى لم يسبق الإعلان عنها، بعض من مجموعة متنامية من الأدلة التى تظهر كيف أن كوريا الشمالية، المعزولة عن بعض كبير من الاقتصاد العالمى، تجرى وراء بشكل متزايد إلى استخدام قدراتها الإلكترونية لجلب الأموال النقدية.

المصدر : مصر ناين