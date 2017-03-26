الجيش العراقى يحرر منطقتى وادى العين الجنوبى ورجم الحديد فى الموصل

اصدر ت خلية الإعلام الحربى العراقية، إن قوات مكافحة الإرهاب حررت منطقتى وادى العين الجنوبى ورجم الحديد فى الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وأكد قائد عمليات قادمون يانينوى فى العراق الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، فى بيان أن قوات مكافحة الإرهاب حررت منطقتى وادى العين الجنوبى ورجم الحديد فى الساحل الأيمن من الموصل ورفعت العلم العراقى فيهما بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من تحرير حى العروبة والمنطقة الصناعية فى الساحل الأيمن من الموصل.

المصدر : مصر ناين