بالصور جرارات القصب تهدد حياة المواطنين بأسوان والأهالى يطالبون بخدمات مرورية

تشبه جرارات ومقطورات القصب خطراً داهما على يهدد حياة المارة بمحافظة أسوان وخاصة بمركز كوم أمبو ومركز نصر النوبة، لما ينجم عن سير هذه المقطورات فى منتصف الكثافة المرورية من حوادث مختلفة، حيث سقط الكثير من الأبرياء خلال السنوات الماضية ضحايا لتلك المقطورات.

كما تسبب حركة مقطورات القصب التي تسير بطريقة عشوائية دون الالتزام ِبتعاليم المرور في حدوث اختناقات متكررة ، ليس هذا فحسب بل تقوم الجرارات بشد أكثر من مقطورة محملة عن آخرها بمحصول القصب مما يزيد من خطورتها .

ويقول أشرف حامد من أهالى مركز دراو لـ”اليوم السابع “، إن مقطورات الموت تسيطر علي مفاصل الطريق السريع مصر – أسوان بطول مركز ومدينة دراو وتشبه خطورة داهمة على جميع المركبات، مناشدا بتكثيف الخدمات المرورية في المسافة مابين كمين بلانة على الطريق السريع، والى أن مدخل مدينة كوم أمبو الشمالى، فضلا عن تخصيص مسارات وطرق فرعية فى حالة الطوارئ داخل مدينة كوم أمبو لتفادى مرور المركبات على الطريق السريع بمدينة كوم أمبو، مضيفا أن حركة الجرارات الزراعية تعوق المواطنين من الوصول لمصالحهم .

وأضاف سيد عطا من أهالى مركز كوم أمبو، إن الطرق الزراعية التي تربط مركز ومدنية كوم أمبو بمركز ومدينة نصر النوبة، وكذلك طريق بلانة نصر النوبة وطريق العباسية يصعب تماما السير عليها وقت سير الجرارات المحملة بمحصول القصب حيث تتمايل هذه المقطورات علي جانبى الطريق شمالاً ويميناً، حيث وقعت الكثير من حوادث السير ل هذه المقطورات التى تسير بدون حسيب أو رقيب ويقودها أحيانا صبية ويحدث أحيانا انقلاب للمقطورات وتسقط حمولة القصب على نهر الطريق، مما يعيق الحركة تماما ، ويستغرق رفع المقطورات والمحصول المتناثرون على الطريق وقتاً وتحدث مناوشات واحتكاكات بين السائقين ، خاصة أمام مزلقان رؤوف بالقرب من مصنع سكر كوم أمبو.

وناشد بإعادة تدشين شبكة قطارات الديكوفيل لتغطى كافة الزراعات وربطها بمصنع السكر لوقف نقل القصب عن طريق المقطورات إلا في أضيق الحدود، بجانب تنفيذ مشروع سكر قصب وادي النقرة ، سواء عن طريق النظام أو القطاع الخاص للتخفيف عن مصنع سكر كوم أمبو ، ومنع التكدس من على الطرق في الموسم.

واصدر سعيد أبو الحسن من كوم أمبو ،إن المعاناة ليست وليدة اليوم ولكنها موقتة وأن الأهالي وقائدى السيارات يواجهون مشكلة الجرارات الزراعية ومقطورتها لمدة 6شهور في السنة هى فترة موسم عصير القصب ، وإن الجرارات لا تلتزم بالوقوف فى ساحة الانتظار المخصصة التى تم إنشائها مؤخرا حني يأتي دورها لتدخل بوابة مصنع السكر ، ولكنها تقف مزاحمة للسيارات، وبالرغم من أن ساحة الانتظار هذه قد تسبب إنشاؤها في حد ذاته فى ضيق الطريق السريع أمام المصنع.

ويقول إبراهيم صالح من أهالي كوم أمبو، إن الطريق السريع مصر أسوان يشهد أحيانا عبور أتوبيسات سياحية في طريقها لمعبد كوم أمبو أو إدفو ، مما ينقل صورة سيئة لضيوف أسوان ، خاصة أن التكدس يصل لطول كيلو متر تقريبا ولا يوجد أي نظام ، فضلا عن خطورة هذه المشهد على الجميع .



مقطورة قصب تعوق المرور



جرار زراعي متعطل على الطريق السريع بنصر النوبة



مقطورة قصب



معاناة مستمرة من حركة الجرارات العشوائية



مقطورة جرار زراعي خاصة بتحميل القصب



جرار زراعي بإدفو

المصدر : مصر ناين