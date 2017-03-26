محافظ المنوفية يقرر إعفاء نصف رسوم الصرف الصحى لقريتى سنجلف وكفر الباجور

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ،على إعفاء قريتي كفر الباجور و سنجلف مركز الباجور من سداد نصف الرسوم المستحقة لمركز معلومات شبكات المرافق عن إصدار الموافقة الفنية لتوصيلات الصرف الصحي لمنازلهم ، مع التزام شركة المياه والوحدات المحلية بموافاة المركز ببيان كافة الوصلات وتوجيه المواطنين للمركز لاستخراج الموافقة الفنية.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من أهال قريتى كفر الباجور وسنجلف مركز الباجور للإعفاء من رسوم مركز معلومات شبكات المرافق فى المقابل الموافقة الفنية لتوصيل الصرف الصحي لمنازلهم.

وأكد محافظ المنوفية على حرص المحافظة على التخفيف عن كاهل المواطنين وسرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي للمنازل ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات المقدمة لهم.