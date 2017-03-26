القبض على عامل أثناء ترويجه للعبة القمار بالمنيا

تمكنت المؤسسات التأمينية بالتنسيق مع مباحث الآداب، من ضبط سنةل أثناء إدارته إحدى الألعاب المنافية للآداب “قمار “.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير الكشف الجنائى، يفيد بضبط “مصطفى .ر”،31 سنة من المنيا أثناء إدارته إحدى الألعاب المنافية للآداب “القمار ” بمطنقة كورنيش النيل دائرة قسم المنيا، وبحوزته لعبة عبارة عن تابلوه خشبى كبير الحجم مثبت به لعبة روليت محلية الصنع على شكل دائرة متحركة مدون عليها أرقام وأعداد 10 كرات روليت مختلفة الألوان و6 زهر النرد.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى ألعاب القمار بالطريق السنة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين