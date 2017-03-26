أبو الغيط تحديات الاقتصاد العربية على أولويات أجندة أعمال القمة العربية الـ

أكد أحمد ابو الغيط، الأمين السنة للكلية العربية، أن التحديات الاقتصادية العربية على أولويات أجندة أعمال القمة العربية الـ28، قائلا “المواطن العربى بشكل سنة الى أن الأن يشعر بانعدام التأمين الاقتصادى وثقته فى المستقبل ضعيفه وشعوره بضغط الأزمات الاقتصادية يتعاظم انعكاسا للتباطؤ على صعيد الاقتصاد العالمى”.

وأضاف أبو الغيط، فى كلمته بجلسة وزراء الاقتصاد العرب تحضيرا للقمة العربية، أن جميع الحكومات العربية قد وضعت التنمية الاقتصادية هدفا أساسيا لها وغاية منشودة لعملها، مؤكدا أن هناك خطط جسورة وطموحه تخطط للمستقبل وتستهدف تغيير الهياكل الاقتصادية العربية وإصلاحها والانتاصدر بها إلى مرحلة الزيادة الانتاجية.

وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن تزويد الشباب بالتعليم والتدريب الجيد على أولويات الحكومات العربية، مضيفا “الشباب أمل المنطقة وطوق نجاتها والاستثمار فيهم يشبه التحدى الأكبر أمامنا”، موضحا أننا فى حاجة إلى نموذج تنموى جديد يكون على مستوى توقعات الشباب وأنه لا بديل أمامنا سوى التحرك للإصلاح.

المصدر : مصر ناين