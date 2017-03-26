العثور على جثة محامى داخل دورة مياه مسجد بالدقى

فارق محامى الحياة داخل دورة مياه مسجد بالدقى، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للتوصل لوجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم واجبة الدقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل دورة مياه مسجد، وبانتاصدر رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة “م . م” 50 سنة محامى، وتبين وجود أثار حقن بكف يده وعثر على سرنجة بها أثار دماء.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين