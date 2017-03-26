إحالة مهندس للجنايات بتهمة تهريب قطع أثرية لقطر

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى السنة بإحالة مهندس لمحكمة الجنايات، لاتهامه بمحاولة تهريب 18 قطعة أثرية “مكيال” بمطار القاهرة لدولة قطر.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها أسامة كمال وكيل أول نيابة النزهة أن المتهم يبلغ من العمر 70 سنةا ومقيم فى دولة قطر من منذ سنة 1984 وضع قطع أثرية تعود إلى عصر محمد على والملك فاروق فى طرد متجة إلى دولة قطر فى قرية البضائع بمطار القاهرة وكان مسافرا على الخطوط الجوية القطرية، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم كان ينوى بيع تلك القطع الأثرية لأحد الأشخاص القطريين.

المصدر : مصر ناين