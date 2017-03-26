الزعيم عادل إمام ينهى تصوير % من مسلسل عفاريت عدلى علام

أنهى الزعيم عادل إمام 65%‏ من إجمالى دوره فى العمل الدرامى الجديد “عفاريت عدلى علام”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، ويتواجد عادل إمام فى استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير مشوفه هناك، رغبة منه فى إنهاء تصوير العمل بالكامل قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويجسد الزعيم فى مسلسله الجديد دور “عدلى علام”، وهو رجل يعمل بوزارة الثقافة فى هيئة دار الكتب والمعارف، ومهتم للغاية بعالم الكتب والرواية، ما يؤهله لكتابة ماصدر يومى بإحدى الصحف، لكنه لا يضع اسمه، عليه بل يختار اسما مستعارا ويكون هذا الماصدر هو محور اهتمام الرأى السنة، وفى نفس الوقت يكون حديث النظام، ما يدخل رئيس تحرير الجريدة التى يكتب بها فى العديد من المشاكل ويضع الجريدة فى خطورة.

يشارك فى بطولة مسلسل “عفاريت عدلى علام”، كل من غادة عادل وهالة صدقى وكمال أبو رية ولطفى لبيب ورشوان توفيق وشريف حلمى ومى عمر ومحمد ثروت ويوسف إسماعيل ومصطفى هريدى بجانب آخرين، من تأليف يوسف معاطى، للمنتج تامر مرسى، والمخرج رامى إمام.

المصدر : مصر ناين