بلغاريا تضع مسئولين أتراك على قائمة الشخصيات غير المرغوب فيها

ضمت السلطات البلغارية أحد نواب الحزب الحاكم فى تركيا ومسئول آخر بالملحق الثقافى للسفارة التركية فى العاصمة البلغارية صوفيا إلى قائمة الشخصيات الأجنبية غير المرغوب فيها”، حسبما أفادت صحيفة زمان التركية.

وبحسب الصحيفة، اعتقلت السلطات البلغارية الأسبوع الماضى المستشار الأول لمحافظة أردنة غرب تركيا إبراهيم تارانجى فى مدينة شومنو وقامت بترحيله إلى خارج حدودها بتهمة تهديده للتأمين القومى البلغارى، مع منع دخوله إلى أراضيها على مدار 5 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن موقع 24 rodopi الإخبارى، أن أحد الشخصيات التى أصبحت غير مرغوب فى وجودها بهذا البلد كان نائب حزب العدالة والتنمية من مدينة إسطنبول عزيز بابوشجو والآخر مسئول بمكتب الشئون الدينية الشوف للملحق الثقافى للسفارة التركية فى بلغاريا علوى آتا.

وفى السابق اصدر رئيس بلغاريا رومين راديف إن بلاده لن تقبل دروسا فى الديمقراطية من تركيا فى منتصف تصاعد للتوتر بين الدولتين الجارتين قبل انتخابات سنةة تجرى اليوم الأحد فى بلغاريا.

وانتقد أردوغان أمس بلغاريا ل ممارستها ضغوطا على المغتربين الأتراك وهم أكبر أقلية عرقية فى البلاد قبل التصويت.

واتهمت بلغاريا تركيا بالتدخل فى انتخابات جرت الأسبوع الماضى بعد تقارير عن ترويج وزير تركى لأحد الحزبين المشبه ين للبلغاريين الأتراك الذين يزيد أعدادهم عن 5000 ألف.

المصدر : مصر ناين