محافظ الغربية يكرم رئيس وحدة محلية بالسنطة لتميزه فى أداء عمله

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، حسين ربيع حسين مبروك رئيس الوحدة المحلية للقرشية ومنحه هدية مالية قدرها 500 جنيه وشهادة تقدير، وذلك لمساهمته الفعالة فى تطوير القرية وتميزة فى أداء عمله.

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ أثناء زيارته لمركز ومدينة السنطة لاحظ اهتمام رئيس الوحدة بها وتطويرها ونظافتها والالتزام فى العمل، وقرر محافظ الغربية تكريمه لتحفيزه على بذل المزيد من العمل وأكد على ضرورة أداء العمل بأمانه وإخلاص.

المصدر : مصر ناين