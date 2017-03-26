بالصور صحة المنوفية تحتفل باليوم العالمى للدرن

نظمت مديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الأحد احتفالا بيوم الدرن العالمى، وكرمت الأم المثالية عن هيئة التمريض بالمديرية.

حضر الاحتفال الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور معوض الخولى رئيس كلية المنوفية وأطباء الصدر بالمحافظة .

وتم تكريم بعض السنةلين بمستشفيات الصدر على مستوى المحافظة ممن لهم دور فعال فى خدمة المرضى وإلقاء بعض المحاضرات عن الجديد فى مجال علاج الصدر والدرن ، وقد تم عرض فيلم تثقيفى عن الدرن .

وفى نفس السياق كرمت وكيل وزارة الصحة خضره طه خليف وكيل التمريض بالمديرية كأم مثالية على مستوى مديرية الصحة بالمنوفية وذلك نظرا لما تقدمه من جهود كبيرة لخدمة المرضى بالمحافظة .



الاحتفال بيوم الدرن



تكريم الام المثالية بتمريض المنوفية



جانب من الاحتفال بيوم الدرن العالمى

المصدر : مصر ناين