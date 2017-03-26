الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقى تحرر معمل سمنت بادوش فى الموصل

اصدر ت خلية الإعلام الحربى العراقية، إن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت معمل سمنت بادوش بالكامل غرب مدينة الموصل، موضحة أن القوات تمكنت من تكبيد داعش الارهابيه خسائر فى المعدات والأوراح.

وأكد قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، فى بيان، أن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقى قد حررت معمل سمنت بادوش بالكامل ورفعت العلم العراقى عليه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من تحرير منطقتى وادى العين الجنوبى ورجم الحديد فى الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

المصدر : مصر ناين