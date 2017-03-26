بالصور المعهد الألمانى للآثار ينظم يوما علميا لمفتشى أسوان

نظم المعهد الألمانى للآثار صباح اليوم الأحد، يوما علميا لمفتشى آثار أسوان، وذلك بمناسبة افتتاح صالة مجهزة للندوات بمنزل حفائر البعثة بجزيرة الفنتين.

حضر فعاليات اليوم العلمى أعداد من مفتشى الآثار، يتقدمهم مدير سنة منطقة آثار أسوان والنوبة، وبمشاركة إسلام عزت مسئول الشئون العلمية والتدريب بمكتب وزير الآثار.

وقدم الدكتور “استيفان ماير” مدير المعهد الألمانى، وأعضاء المعهد، أعداد من المحاضرات حول أسس الحفائر العلمية، وطرق صناعة السلال والفخار النوبى، كما تم توزيع شهادات على الحضور.



المشاركون فى الفاعليات



جانب من التدريب



جانب من الحضور



مدير المعهد الألمانى للآثار

المصدر : مصر ناين