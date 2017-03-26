إصابة سائق تصادف مروره أثناء مشاجرة بسبب تحميل الركاب فى العجوزة

نشبت مشاجرة بين أعداد من السائقين ل الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالعجوزة، مما أسفر عن إصابة سائق تصادف مروره بمكان المشاجرة، وتم ضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم فوزى سنةر رئيس مباحث قسم واجبة العجوزة بلاغا يفيد إصابة “عاطف. م” سائق برش خرطوش ونقله إلى مستشفى قصر العينى، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير المجنى عليه بالطريق الأبيض تصادف نشوب مشاجرة بين أعداد من السائقين ل الخلاف على أولوية تحميل الركاب، وأطلق أحدهم أعيرة نارية من فرد خرطوش مما أسفر عن إصابته .

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين