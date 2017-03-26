الآن يمكنك التحدث مع كيم كارداشيان عبر فيس بوك ماسنجر

تعد نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” واحدة من أشهر الشخصيات على “السوشيال ميديا”، ولها شعبية كبيرة خاصة على موقع تويتر، والآن أصبح من الممكن لمحبيها التحدث معها عبر تطبيق فيس بوك ماسنجر وطرح مجموعة من الأسئلة التى يريدونها، إذ تم تطوير دردشة ذكاء اصطناعى جديدة تحمل اسم “كيم كارداشيان”، يمكنها الرد بشكل آلى على المعجبين حول العالم.



جانب من المحدثات

ويمكن للمستخدم الذى يريد بدء محادثة الكشف عن اسم “كيم كارداشيان” داخل شريط كشف ماسنجر وسيرى الدردشة الآلية الجديدة تظهر فى المقدمة، ويمكن للمستخدم معرفتها من خلال صورة “كيم كارداشيان” الكارتونية.

والدردشة الجديدة التى تعمل من خلال الذكاء الاصطناعى قادرة على الإجابة عن مجموعة واسعة من الأسئلة، سواء البسيطة أو المعقدة بعض الشىء.



شات بوت كيم كارداشيان

ووفقا لما ذكره موقع “مترو” البريطانى، فالدردشة الآلية الخاصة بـ”كيم كارداشيان” ترد بشكل سريع للغاية، على عكس المحادثات مع الأصدقاء الذين يستغرقون فترة طويلة للرد، وتعد تلك الميزة جديدة مجرد وسيلة لتسلية المعجبين.

المصدر : مصر ناين