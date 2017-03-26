هداف جمهورية شبين أولى صفقات طنطا للموسم الجديد

أنهى مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى، إجراءات التعاقد مع محمد أبو جبل مهاجم جمهورية شبين، وذلك لمدة 3 مواسم.

وقام مجلس إدارة طنطا بعقد اجتماع مع اللاعب بحضور الجهاز الفنى لطنطا، انتهت بتوقيعه على عقود الانضمام لأبناء السيد البدوى لمدة 3 مواسم.

وحصل اللاعب على 10 آلاف جنيه كمقدم للتعاقد، وذلك عقب توقيعه على عقود الانضمام لنادى طنطا.

يذكر أن نادى طنطا دخل فى سباق شرس مع نادى الاتحاد السكندرى على ضم اللاعب، وجاءت رغبة هداف جمهورية شبين لتحسم توقيع اللاعب لأبناء السيد البدوى.

المصدر : مصر ناين