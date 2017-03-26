القبض على تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة السيارات بالإسكندرية

ألقت مباحث مديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة السيارات، واعترفوا بارتكاب حادث سرقة 27 سيارة.

وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم واجبة أول الرمل مفادها قيام كل من، “م. ا”- 26 سنة عاطل مقيم أبو المطامير محافظة البحيرة السابق اتهامه فى أعداد “15” قضية “سرقة سيارات – مخدرات – سلاح أبيض” آخرها القضية جنح أبو المطامير – بتأمين البحيرة “سلاح أبيض”، و”ا. م”-27 سنة سائق مقيم منطقة خورشيد – دائرة قسم ثالث المنتزه، و”ا .ال”- 23 سنة عاطل مقيم منطقة خورشيد – دائرة قسم ثالث المنتزه، بتكوين تشكيل عصبى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر الباب، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب “5”حوادث سرقة سيارات.

كما وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات مفادها قيام كل من، “ه. ع”- 30 سنة عاطل مقيم المحلة الكبرى – محافظة الغربية السابق اتهامه فى 4 قضايا “سرقة وسائل نقل – سلاح بدون ترخيص – خيانة أمانة”، ومحكوم عليه فى أعداد 2 قضية “تبديد” آخرهما القضية جنح ثالث المحلة بتأمين الغربية غيابيا بالحبس لمدة سنتين، و”ك. ع”- 38 سنة عاطل مقيم مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، السابق اتهامه فى أعداد 2 قضية “مخدرات – سرقة” بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بارتكاب أعداد “8”حوادث سرقة سيارات، وبعرض المتهمين على النيابة السنةة قررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.

وتلقى ضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات معلومات مفادها قيام كل من، “ح. ف”- 30 سنة عاطل مقيم مساكن النجار دائرة قسم واجبة كرموز السابق اتهامه فى 10 قضايا “سرقة سيارات – تبديد” آخرها القضية جنح قسم الدخيلة “سرقة وسائل نقل”، و” ش. ى”- 30 سنة عاطل مقيم منطقة سوق الجمعة – دائرة قسم واجبة اللبان السابق اتهامه فى 6 قضايا “مخدرات سرقة سيارة – سلاح نارى” آخرها القضية جنايات محرم بك “مخدرات “، و”ال. ا”- 38 سنة سائق مقيم مساكن المتراس – دائرة قسم واجبة مينا البصل المحبوس احتياطياً على ذمة القضية جنح قسم أول المنتزه “شروع فى سرقة”، و”ا. ا”- 36 سنة عاطل مقيم غربال – دائرة قسم واجبة محرم بك السابق اتهامه فى 34 قضية “سرقة – هتك عرض – سلاح أبيض – سرقة وسائل نقل – سرقة متجر وضرب – سكر – إخفاء مسوقات – تبديد – إتلاف – شيك” آخرها القضية جنايات قسم أول السنةرية “مخدرات”، بتكوين تشكيل عصبى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر الباب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب “14” حادث سرقة سيارات.

المصدر : مصر ناين