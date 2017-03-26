العثور على جثة فلاح مذبوح فى ظروف غامضة بالبدارى

عثر أهالى عزبة يوسف الشوفة لمركز البدارى على جثة فلاح في العقد الرابع من عمره مذبوحا وملقى في الجبل في ظروف غامضة وتم التحفظ على الجثة وجار التحرى لكشف ملابسات الحادث.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير تأمين أسيوط، إخطارا من مأمور مركز واجبة البدارى يفيد ورود بلاغ من مستشفى البدارى المركزى بوصول جثة “عاطف.س.أ” 36 سنة مقيم عزبة يوسف بدائرة المركز، مذبوحا بعد أن عثر عليه الأهالى ملقى بأحد الدروب الجبلية بالقرية، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتكثف المباحث من تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

المصدر : مصر ناين