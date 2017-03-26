ضبط كافتيريا ومطعما بكورنيش السويس يعملون بدون تراخيص

حررت مباحث واجبة الآداب بالسويس محاضر للمسئولين عن 20 كافتيريا بكورنيش السويس الجديد وبأحياء المحافظة المختلفة، لقيامهم بالعمل دون الحصول على تصاريح رسمية وقيام أصحاب الكافتريات بمخالفة القانون.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير تأمين السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بقيام المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث واجبة الآداب بمراجعة تصاريح وتراخيص المطاعم والكافتريات المختلفة بالمحافظة.

وقامت واجبة الآداب بالمحافظة بشن حملات واسعة على الكافتريات والمطاعم بجميع أحياء المحافظة المختلفة.

وبقيام المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأداب بمراجعة بيانات وتصاريح مطاعم وكافتريات تم ضبط 20 مطعما وكافتيريا بكورنيش السويس يعملون بدون تصاريح، متجاهلين تمام الالتزام بالقانون.

المصدر : مصر ناين