السجن المشدد سنوات لعامل قتل زميله حرقا دون قصد بمزرعة فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق،برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد أحمد، وسكرتارية أيمن حسونة، سنةل بمزرعة بالسجن المشدد 4 سنوات، لقتله زميله حرقا.

تعود أحداث القضية رقم 10025 جنايات مركز واجبة أبوحماد، عندما تلقت المؤسسات التأمينية بمركز أبوحماد، بوصول” الحسيني ص ن” سنةل بمزرعة بمركز أبوحماد، ومحل إقامته ديروط بمحافظة أسيوط، للمستشفى السنة مصابا بحروق من الدرجات الثلاثة.

وكشفت التحريات التي قام بها النقيب محمد ربيع معاون مباحث المركز، برئاسة النقيب عمرو داؤد رئيس مباحث مركز أبوحماد، أثناء قيام “محمود ع” 26 سنة سنةل بمزرعة بأبوحماد ومحل إقامته ديروط، بمزاحه مع زميله المجني عليه، وإلقائه زجاجة بها بنزين، ظنا منه أنها زجاجة مياه، فنشبت النيران بالمجني عليه سريعا، من خلال موقد صغير كان بالحجرة المتوجدين بها، مما تسبب في إصابته ووفاته، وتبين أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه، وأنهما من قرية واحدة وحضرا للعمل بمزرعة بالشرقية، وبضط المتهم وعرضه على نيابة أبوحماد، قررت إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر : مصر ناين