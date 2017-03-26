مارس أولى جلسات محاكمة ضابط وأمين شرطة بتهمة تهريب رجل أعمال محبوس

حددت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامي السنة لنيابات، جلسة 28 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة ضابط وأمين واجبة بتهمة تهريب رجل أعمال محبوس أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية.

ووافق النائب السنة المستشار نبيل صادق، في وقت سابق، على إحالة ضابط وأمين واجبة إلى المحاكمة الالان ة “محكمة الجنح” بتهمة مساعدة رجل أعمال محبوس على ذمة قضايا على الهرب.

فيما قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى السنة الأول للنيابات، فى وقت سابق، حبس ضابط من قوة قسم البساتين وأمين واجبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس فى قضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية، كما وجهت لهما تهمة الإضرار العمدى بجهة العمل “وزارة الداخلية” وطلبت النيابة تحريات التأمين السنة حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة هروب رجل أعمال محبوس على ذمة قضية تزوير، أثناء عرضه على محكمة شمال القاهرة بالعباسية، واصدر أمين الواجبة المكلف بترحيل المتهم فى تحقيقات النيابة إن الضابط المتهم على قوة قسم البساتين، وتربطه صلة قرابة بالمتهم، وكان دائم التواصل معه أثناء حبسه فى القسم.

وأضاف أمين الواجبة المتهم فى تحقيقات النيابة: “يوم الواقعة أثناء عرض رجل الأعمال المتهم على المحكمة، حضر الضابط، وطلب أن يتركه مع المتهم لإنهاء بعض الأوراق الخاصة، وفور عودته مرة أخرى لم يجد الضابط والمتهم.

وفى السياق ذاته، استمتعت النيابة إلى نائب مأمور قسم البساتين، وضابط الترحيلات، ومأمور الضبط، الذين أيدوا أقوال أمين الواجبة.

ومن جانبه، أنكر الضابط المتهم ما نُسب إليه من اتهامات، ونفى علمه بواقعة الهروب، وعدم وجود صلة قرابة بالمتهم الهارب، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

المصدر : مصر ناين