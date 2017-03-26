السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لجزار قتل مواطنا بالخطأ فى حفل سبوع بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، وعضوية المستشارين، محمد مصطفي عبيد وحاتم محمد محمود، ومصطفى عطية، وسكرتارية أيمن حسون، جزار بمركز بلبيس، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، في واقعة مصرع مواطن بطريق الخطأ فى حفل سبوع.

تعود أحداث القضية رقم 27834 جنايات أبوحماد لسنة 2016، عندما قام “بسام ر ال” 19 سنة جزار ومقيم مركز بلبيس، بقتل ” محمد ص ح” مقيم قرية كفر عياد مركز أبوحماد.

وتبين من تحريات النقيب عمرو داود رئيس مباحث أبوحماد، أثناء حضور المتهم، مناسبة عائلية،”حفل سبوع” بدائرة مركز واجبة أبوحماد، وبحوزته بندقية خرطوش، أطلق عدة أعيرة نارية، في الهواء ابتهاجا بالمناسبة، فخرجت منه طلقه استقرت برأس المجني عليه، وتوفى في الحال، وتم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة السنةة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر : مصر ناين