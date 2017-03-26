بالصور أهالى دمياط يشكون تعنت سائقى السرفيس والتاكسى فى زيادة الأجرة

اشتكى أهالى محافظة دمياط من تعنت سائقى سيارات خطوط السرفيس والتاكسى، فى التسنةل مع الركاب وزيادة تعريفة الأجرة عن التعريفة المقررة، بقرار محافظ دمياط وزيادة أعداد الركاب عنوة وخاصة أوقات الذروة، وذلك فى ظل غياب الرقابة من إدارة مواقف دمياط وإدارة المرور.

واصدر مصطفى محمد، أحد أبناء قرية كفر المنازلة، تأعدادت شكوى أهالى قرية كفر المنازلة الشوفة لمركز كفر سعد من تغيير خط السير من مدينة ميت أبو غالب إلى تفتيش كفر سعد مباشرة دون المرور بقرية كفر المنازلة، كما كان متبع منذ سنوات طويلة وذلك اختصارا للوقت.

وأضاف أنه تم إهمال حق سكان قرية كفر المنازلة الأمر الذى ترتب عليه تعطيل مصالحهم، وحرمان طلاب الكلية من الذهاب إلى محاضراتهم.

وطالب الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط باتخاذ قرار حاسم لإعادة تشغيل خطين للسرفيس خط من مدينة ميت أبو غالب / تفتيش كفر سعد وخط أخر يمر بكفر المناول / تفتيش كفر سعد لخدمة أبناء كفر المنازلة.

كما اشتكى محمد الهلالى من سكان مدينة الروضة الجديدة من استغلال سائقى خط السرفيس وزيادة تعريفة الأجرة من الروضة الجديدة إلى دمياط الجديدة من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات وزيادة أعداد الركاب فى الكرسى إلى 3 ركاب بخلاف سوء المسنةلة والتعنت.

وأضاف أن سائقى خطوط السرفيس فى مدينة دمياط الجديدة لا يختلفون كثيرا ويتسنةلون بنفس الطريقة وكأن الركاب سلع تباع وتشترى وذلك فى ظل غياب تام من الرقابة المرورية.

وتساءل محمد هلال تاجر: “ما هى أسباب رغبة السائقين فى التلاعب والتحكم فى الركاب واستغلالهم وزيادة أسعار المواصلات؟”، مشيرا إلى أن سائقى خط سرفيس دمياط – رأس البر يتلاعبون فى تعريفة الأجرة، وخاصة يومى الخميس والجمعة على مرأى ومسمع من الجميع.

وأضاف أنه أثناء الذهاب إلى رأس البر من موقف المطرى فوجىء أن تعريفة الأجرة 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات مستغلا فترة التزاحم وكثرة الركاب، وعندما اعترض الركاب اصدر سائق الميكروباص “اللى مش عجبه يركب حمار ويتفسح”.

وأضاف محمد عبد الحميد موظف، أن سائقى الميكروباص من دمياط الجديدة- رأس البر رفضوا العمل وتركوا الركاب بالموقف رغم الزحام ل وجود حمله مرور على الطريق الجديد ومدخل رأس البر من الطريق القديم، وذلك لأنهم جميعا مخالفين ولا يلتزمون بخطوط السير أو تعريفة الأجرة.

وأضاف أن أعداد من الركاب اضطروا لركوب تاكسى عداد من دمياط الجديدة إلى رأس البر والذى اشترط الأجرة أن تكزن 70 جنيها، أو تحميل أربع أفراد الواحد بـ20 جنيها، مستغلا رغبة الركاب فى الذهاب إلى رأس البر.

وطالب مصطفى حلمى مدرس بضرورة تكثيف الحملات المرورية على كافة الخطوط وتفعيل قرار محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد الخاص بتعريفة الأجرة الجديدة ومنع الاستغلال وتعطيل السيارات المخالفة، جراء ذلك سواء سرفيس أو تاكسى، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تكون تعريفة الأجرة داخل مدينة دمياط 20 جنيها ومن دمياط إلى رأس البر 50: 70 جنيها فى الوقت الذى لا يلتزم فيه جميع سائقى التاكسى بعد بتشغيل بنديرة العداد.



الركاب



الركاب



الركاب



الركاب

المصدر : مصر ناين