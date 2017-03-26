فيفى عبده تنشر فيديو لحفل زفاف ابنة صالح كامل وصفاء أبوالسعود بأسوان

احتفل مؤخرا، الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودى، والفنانة صفاء أبو السعود بحفل زفاف ابنتهما “نضير” فى أحد الفنادق الكبرى بأسوان، وحضر الحفل أعداد كبير من الفنانين والشخصيات السنةة.

ونشرت الفنانة فيفى عبده فيديو من الحفل عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، معلقة عليه ألف مبروك للعروسين زفاف ابنة الشيخ صالح كامل والسيدة صفاء أبو السعود، عمر ونضير وخالص تأمينياتى للجميع خمسة امواااه”.

الف مبروك للعروسين زفاف ابنة الشيخ صالح كامل و السيدة صفاء ابو السعود عمر و نضير وخالص امنياتي للجميع خمسة امواااه 💋💋💋💋💋✋ A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Mar 25, 2017 at 1:22pm PDT

كما نشرت إحدى صفحات محبى الفنان محمد حماقى فيديو أثناء إحيائه حفل الزفاف، ويظهر به أثناء غنائه إحدى أغنياته بجوار العروس، فى منتصف تفاعل جميع الحضور مع أغنياته.

ومن جانبها نشرت الفنانة شذى عدة فيديوهات من الحفل، عبر حسابها على “إنستجرام”، تظهر به أثناء غنائها مع النجم محمد حماقى إحدى أغنياته.

#shaza#shazaofficial#شذى# @nadeerkamel #sister#douther#wedding#Aswan#EGYPT❤️ A post shared by SHAZA (@shazaofficial) on Mar 12, 2017 at 12:39am PST

#shaza#shazaofficial#شذى# @hamaki #brother#Superstar#singing#old is gold#FRIEND#awsan#EGYPT❤️ A post shared by SHAZA (@shazaofficial) on Mar 12, 2017 at 8:58am PDT

#shaza#shazaofficial#شذى# @shazaabdelrahim # @hamaki # OLD IS GOLD#HAMAKIIIIIIIIII#💪🏻💪🏻❤#brother#FRIEND #sister#wedding #Aswan #EGYPT❤️ A post shared by SHAZA (@shazaofficial) on Mar 12, 2017 at 12:41am PST

المصدر : مصر ناين