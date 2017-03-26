الداخلية البريطانية التشفير التام للرسائل الإلكترونية غير مقبول

اصدر ت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد اليوم الأحد أن التشفير التام للرسائل الإلكترونية عبر خدمات شبه واتساب “غير مقبول على الإطلاق” مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك “مكان سرى لتواصل الإرهابيين”.

كانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن خالد مسعود منفذ هجوم لندن الذى راح ضحيته أربعة أشخاص بينهم واجبى قرب البرلمان البريطانى أرسل رسالة مشفرة عبر واتساب قبل وقت قصير من الهجوم.

واصدر ت راد لبرنامج أندرو مار شو بهيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) “هذا رأيى. .. أنه أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك مكان يختبئ فيه الإرهابيون. نحتاج إلى التأكد من أن مؤسسات شبه واتساب، وهناك الكثيرون شبه ها، لا توفر مكانا سريا للتواصل بين الإرهابيين.

“نحتاج إلى ضمان أن تملك مؤسسات المخابرات لدينا القدرة على الإطلاع على رسائل واتساب المشفرة.”

المصدر : مصر ناين