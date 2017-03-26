وزير الرياضة فى مجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة

توجهالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إلى مجلس النواب للرد على أعداد من طلبات الإحاطة خلال الفترة الماضية، والتى كان آخرها بشأن حادث غرق الطالب محمد بدر بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة، واكتشاف جثته بعد “٢٤” ساعة، بجانب طلب قام بفتح ملف تأجير منشآت استاد القاهرة الدولى، ومنشآت الأندية فى المحافظات.

ومن المنتظر، أن يناقش عبد العزيز مشروع قانون الرياضة الجديد مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعد اعتماده من اللجنة التشريعية فى المجلس.

وكان فرج سنةر رئيس لجنة الشباب والرياضة، قد صرح بأن قانون الرياضة الجديد فى مراحله الأخيرة، ويتم عرضه للمناقشة السنةة فى مجلس النواب مع نهاية الشهر الجارى.

المصدر : مصر ناين