قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الأولي حضوريا بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لضبطه وبحوزته 25 كيلو من نبات البانجو كان يستعد لترويجها.

وصدر الحكم من هيئة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر حسن حسان وأحمد حمدى رشاد وأمانة سر محمد جمال محمد ومحمود عبد الرازق.

ترجع أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من السنة الماضي عندما تمكن المقدم علي سنةر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بدمياط والرائد محمد مجاهد وكيل المكتب من ضبط “عبد الله رزق .ا” وشهرته سكر (منجد) 41 سنة بناءً على إذن النيابة السنةة بقرية التوفيقية مركز كفر سعد بدمياط وبحوزته 25 كيلو من نبات البانجو المخدر كان يستعد لترويجها.

وتم عرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام وأحاله المحامي السنة لنيابات دمياط إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

المصدر : مصر ناين