محافظ الفيوم إنهاء موافقات إنشاء أكبر مصنع لاستخراج الأملاح بالشرق الأوسط

اصدر الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، إنه تم إنهاء الموافقات الخاصة بإنشاء أكبر مصنع لاستخراج الأملاح بالشرق الأفى منتصف على شاطئ بحيرة قارون، وأكد محافظ الفيوم أن الموافقات اللازمة للمصنع كانت تشمل جهات عديدة شبه الآثار والبيئة والسياحة والمحاجر.

وأضاف محافظ الفيوم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصنع سيحقق طفرة استثمارية جديدة بالمحافظة، حيث سيوفر ما يزيد عن 50 فرصة عمل أبناء الفيوم بالإضافة إلى أنه سيكون مختلف عن باقى مصانع الأملاح حيث سيكون به مشرعات أخرى شبه المزارع السمكية.

يذكر أن المشروع تم وضع التصور النهائى له فى عهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم السابق، وكان صرح سابقا لليوم السابع أنه يتم بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتصل تكلفته الإجمالية إلى 9 مليارات جنيه، مؤكدا أن المشروع سيوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأنه تم إجراء تحليل لمياه البحيرة وكانت النتائج مبشرة وجيدة جدا وأكدت النتائج أن هذا المصنع سيحدث طفرة فى المحافظة.

المصدر : مصر ناين