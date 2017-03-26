الأهلى يمنح كوليبالى فرصة أمام الحوامدية قبل تحديد مصيره

يمنح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى الفرصة لمهاجم الفريق الإيفوارى سليمانى كوليبالى، خلال مواجهة سكر الحوامدية الودية، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الداخلية يوم 1 أبريل المقبل فى الدورى السنة.

كانت لجنة الكرة بالأهلى قد أوصت بمنح كوليبالى فرصة قبل اتخاذ القرار النهائى بشأنه فى الاجتماع المقبل، المقرر انعقاده بعد رجوع محمود طاهر من لندن سواء باستمراره مع الفريق أو رحيله بنهاية الموسم الجارى.

ولم يحصل كوليبالى على الفرصة منذ انتاصدر ه للفريق الأحمر خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الماضية، رغم إعلان حسام البدرى المدير الفنى للفريق حاجته لمهاجم بشكل الان قبيل ضم المهاجم الإيفوارى.

المصدر : مصر ناين