الرقابة الإدارية تواصل حملاتها على دار رعاية للأيتام

واصلت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، حملاتها الموسعة على 55 دار لرعاية الأيتام بمحافظتى القاهرة والأسكندرية، وذلك استعداد ليوم اليتيم الموافق أول جمعة من شهر أبريل.

وتعمل الحملة على الأطمئنان على الخدمة المؤداة من دار الرعاية للأطفال، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومراجعة كلا من النواحى المالية، والنواحى التعليمية، والبرامج المقدمة للأطفال، والاستماع لشكاويهم، ومدى صلاحية الإعاشة فى الدار، وذلك للتأكيد على أن تلك الجمعيات ليست لتحقيق أرباح دون تقديم خدمات للأطفال المودعين في دور الرعاية.

وتتكون الحملة من ٤ أفراد، عضو من هيئة الرقابة الإدارية، وعضو مالى وإدارى من وزارة التضامن الاجتماعى، وإخصائى اجتماعى، وطبيب من وزارة الصحة.

وتنقسم الحملات الى 51 حملة في محافظة القاهرة، و٤ في محافظة الاسكندرية.

كانت هيئة الرقابة الادارية بدأت حملاتها على دور رعاية الايتام، الثلاثاء الماضى بالتزامن مع الأحتفال بعيد الأم.

المصدر : مصر ناين