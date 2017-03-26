بالصور أهالى لاعب الدراجات المتوفى ينظمون وقفة أمام مقر الأولمبية

نظم أهالى لاعب منتخب الدراجات إسلام ناصر الذى توفى فى جنوب أفريقيا، وقفة احتجاجية أمام اللجنة الأولمبية، تنديدا بمشاركة اللاعب فى البطولة رغم معاناته من مشاكل فى القلب.

ويعقد وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات وبعض أعضاء مجلس الإدارة مع والد إسلام ناصر لاعب المنتخب، الذى توفى خلال منافسات البطولة الأفريقية، التى أقيمت بجنوب أفريقيا.

وقد حضر أعداد من أهالى اللاعب إلى مقر اللجنة الأولمبية فى محاولة لحضور فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى يقيمه الاتحاد لشرح ملابسات وفاة اللاعب، رافعين لافتات تحمل صوره.



أهالى لاعب الدراجات

جانب من الحضور

جانب من حضور أهل لاعب الدراجات المتوفى إلى مقر الاتحاد

الدراجات

أعداد من أهالى اللاعب



أهل إسلام يرفعون لافتة أمام الأوليمبية



تنديد بمشاركة لاعب الدراجات وهو مصاب

المصدر : مصر ناين