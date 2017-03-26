الأموال العامة تضبط مستريح استولى على أموال مواطنين بزعم تخصيص أراضى بالوادى الجديد

تمكنت مباحث الأموال السنةة من ضبط نصاب استولى على آلاف الجنيهات من المواطنين بزعم قدرته على تخصيص أراضي لهم بالوادي الجديد.

تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بلاغاً من “مصطفي .ث.” 59 سنة مبيض محارة و4 آخرين جميعهم مقيمين بأسيوط، ضد ” السيد .ا” 41 سنة مدرس ومقيم فى البداري بأسيوط للنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء علي مبالغ ماليه عقب إيهامهم بقدرته علي تخصيص أراضي استصلاح لهم بمحافظة الوادي الجديد إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية إليهم .

وأكدت تحريات العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال السنةة بالوجه القبلي صحة البلاغ، وأن المتهم نصب علي المُبلغين واستولى علي أموالهم من خلال إيهامهم بقدرته علي تخصيص قطع أراضي لهم بمحافظة الوادي الجديد من خلال جمعية وهميه خاصة به باسم ” المشرق العربي للتنمية البشرية “فى المقابل مبلغ مائتي جنيه لكل فدان وصورة بطاقة الرقم القومي إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية إليهم.

وأضافت التحريات أنه بحصول المتهم علي مبالغ مالية من آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، وبلغ أعدادهم أكثر من 500 شخص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم عنه بمقر الجمعية الخاصة به وعثر بحوزته على 20 صورة بطاقة رقم قومى ببيانات العديد من المواطنين من ضحاياه، و20 طلب مقدم من العديد من ضحاياه للجمعية لاسترداد المبالغ المأجورة منهم ، وقائمتين بأسماء ضحاياه أحدهما يشمل ” 381 ” اسم والثانى يشمل ” 202 ” اسم .

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها من الشاكيين ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بعرضه بالمتهم على النيابة السنةة بشرت تحقيقاتها وقررت حبسه على ذمة التحقيقات .

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط الخارجين على القانون خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم و من خلال خطة الإدارة في هذا الشأن وتطبيقاً لأحكام القانون.

المصدر : مصر ناين