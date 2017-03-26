مباحث سجن مايو تضبط مخدرات وهواتف بحوزة سجناء

شن ضباط مباحث سجن 15 مايو، حملات تأمينية تفتيشية على كافة المتهمين المحبوسين بالسجن، وذلك عقب عودتهم من جلسات المحاكمات المتهمين فيها، وتم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وهواتف محمولة بقصد الاتجار فى المخدرات داخل السجن، واستخدام الهواتف بين المحبوسين، وتم إحالتهم للنيابات التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفتيش ضباط مباحث سجن 15 مايو، المتهمين المحبوسين بالسجن أثناء عودتهم لمحبسهم عقب عرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة، وتمكنوا من ضبط “عمرو ع م” 36 سنة سنةل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام مخبأ بين طيات ملابسه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها داخل السجن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة السنةة التحقيق.

كما تم ضبط “عماد ع ع” 29 سنة سنةل، بحوزته 13 قرصا مخدرا بين طيات ملابسه ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها داخل السجن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة السنةة التحقيق.

وتمكنت القوات من ضبط “محمد خ إ” 31 سنة سنةل، وبحوزته 68 قرصا مخدرا مخبأ بين طيات ملابسه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها داخل السجن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة السنةة التحقيق.

كما تم ضبط “عطيه س ع” 25 سنة سنةل، وبحوزته هاتف محمول مخبأ بين طيات ملابسه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه داخل السجن.

ونجحت القوات من ضبط “هشام م س” 21 سنة سنةل، وضبط بحوزته هاتف محمول مخبأ بين طيات ملابسه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه داخل السجن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين