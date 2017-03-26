بالصور مسيرة احتجاجية للمعارضة الروسية وسط موسكو

نظم مئات الأشخاص من مؤيدى المعارضة الروسية اليوم الأحد مسيرة أمام نصب مؤسس الدولة السوفيتية فلاديمير لينين فى فلاديفوستوك.بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن ، اصدر الكرملين أول أمس الجمعة أن دعوات زعيم المعارضة البارز أليكسى نافالنى لتنظيم تجمع احتجاجى فى فى منتصف موسكو يوم الأحد تشبه استفزازا غير مشروع.

وأضاف ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف أن السلطات لم تمنح تصريحا رسميا لتنظيم التجمع الذى يقول منظمون أنه يهدف للمطالبة باستاصدر ة رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف.



الواجبة الروسية



اعتاصدر ات



تظاهرات للمعارضة الروسية فى منتصف موسكو



حملة اعتاصدر ات فى منتصف التظاهرات



مسيرة احتجاجية للمعارضة الروسية فى منتصف موسكو

المصدر : مصر ناين