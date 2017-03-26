بالصور وفد رجال الأعمال يتبرعون لدعم مرضي السرطان بأورام الأقصر

أجرى وفد من شباب رجال الأعمال بالصعيد علي هامش مشاركتهم في ملتقي توظيف للشباب بالأقصر تحت رعاية وزارة القوي السنةلة ومنظمة العمل الدولية، زيارة لدعم مرضي السرطان بمستشفي علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة.

واصدر ت المستشفي في بيان صحفي، أن شباب رجال الأعمال حرصوا علي تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لمرضي السرطان بالصعيد حيث تبرعوا بمبالغ مالية للمساعدة في استكمال المرحلة الثانية من العلاج المجاني لمرضي محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد، للتأكيد علي دور رجال الأعمال في دعم المشروعات الخيرية لعلاج مرضي الصعيد.

وتم خلال زيارة رجال الأعمال من الشباب بالصعيد عمل جولات تفقدية داخل أقسام علاج اليوم الواحد وقسم العلاج الكيماوي وقسم العلاج الإشعاعي، ولقاءات مع المرضي لتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم، وللوقوف علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.



وفد من شباب رجال الأعمال بملتقي توظيف الشباب



جولة وفد رجال الأعمال داخل مستشفي اورام الاقصر



شباب رجال الأعمال يتفقدون قسم العلاج الكيماوي

المصدر : مصر ناين