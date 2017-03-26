اليوم انطلاق مؤتمر اللوبى الصهيونى فى واشنطن بحضور نائب ترامب

اصدر ت الإذاعة السنةة الالكيان الصهيونى ية، إنه ستنطلق مساء اليوم الأحد، أعمال مؤتمر اللوبى الأمريكى من أجل الكيان الصهيونى “ايباك”.

وأظهر ت الإذاعة إنه سيحضر جانبا من المؤتمر مساء اليوم نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس، وسيلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة بكره أمام المؤتمر من خلال نظام الفيديو كونفيرينس.

ويعد مؤتمر “الإيباك” من أهم المؤتمرات التى يعقدها اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة، ومن المتوقع مناقشة ملفات الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس، ومحاولة الضغط على الإدارة الأمريكية من أجل الموافقة على البناء فى القدس.

ولا تقتصر “الأيباك” على اليهود بل تضم أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين، حيث تم تأسيسها فى عهد إدارة الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور سنة 1953.

المصدر : مصر ناين