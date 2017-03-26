محمود أبو دومة أيام مدة الدورة الرابعة لمهرجان الشوارع الخلفية

بعد النجاح الذى حققه مهرجان الشوارع الخلفية بمدينة الإسكندرية على مدار 4 سنوات، تنطلق يوم 29 مارس فعاليات الدورة الرابعة التى تنظمها المؤسسة الدولية للإبداع والتدريب (I-act).

وأكد الدكتور محمود أبو دومة مؤسس المهرجان ورئيسه أن المهرجان يقدم عروضا مختلفة حول فنون السيرك والمسرح والموسيقى المعاصرة فى الإسكندرية، وذلك على مدار 4 أيام فى الفترة من 29 مارس إلى 1 إبريل 2017 مقسمًا على مدار أربعة أيام ويقدم هذا المهرجان المجانى عروضًا مدهشة لفنون السيرك، والرقص، والموسيقى، والمسرح يشارك بها أحد عشر كيانًا من مصر، وسويسرا، وفرنسا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والمجر، والأرجنتين، واليابان. هذا بالإضافة إلى عرض أربعة أفلام فنية دولية من مصر والبرتغال وألمانيا واليابان.

يُطلق على المهرجان عنوان «مشروع البهجة»؛ حيث تهدف فعالياته، التى يبلغ أعدادها ستة عشر فاعلية، إلى بعث روح البهجة بالجمهور السكندرى فى أماكن عرض غير تقليدية عبر أنحاء المدينة، بما فيها المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، ووكالة بهنا، ومركز الجيزويت الثقافى.

المصدر : مصر ناين