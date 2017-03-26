بالصور وصول جثمان شهيد بورسعيد بسيناء إلى مسجد لطفى شبارة

وصل جثمان “محمود محسن” أحد أبناء بورسعيد الذين استشهدوا فى سيناء أمس، إلى مسجد لطفى شبارة الكائن بحى الشرق، استعدادا لإقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

يذكر أنه كان قد وصل جثمان الشهيد “أبو جمرة” إلى مستشفى بورسعيد العسكرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكان قد أعلنت محافظة بورسعيد ومديرية التأمين وكلية بورسعيد نعيها للشهيد المجند محمود محسن أبو جمرة من أبناء المحافظة، والذى استشهد فى أثناء تأدية واجبه الوطنى داعين الله أن يتغمده برحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان.



وصول جثمان الشهيد الي المسجد



وصول جثمان الشهيد الي المسجد1



وصول جثمان الشهيد الي المسجد2



وصول جثمان الشهيد الي المسجد3



وصول جثمان الشهيد الي المسجد4



وصول جثمان الشهيد الي المسجد5

المصدر : مصر ناين