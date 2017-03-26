ضبط سلع منتهية الصلاحية بسيدى سالم فى كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، حملة بمدينة ومركز سيدى سالم على الأسواق والمحلات التجارية ومستودعات الغاز والمخابز البلدية ومراقبة الحالة التموينية، للسيطرة على الأسعار وقمع الغش التجارى.

واصدر عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، أسفرت الحملة عن ضبط سلع متصنف ة منتهية الصلاحية منها عبوات شيبسى وكانزات وتحررت المحاضر ضد التجار المخالفين منها المحضر رقم 19281، والمحضر رقم 19282، والمحضر رقم 19283، والمحضر رقم 19284 جنح مركز سيدى سالم.

وأضاف الهابط فى بيان لمديرية التموين، تم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة السنةة، مؤكداً أن الحملات مستمرة بمراكز ومدن المحافظة، لتحير محاضر ضد التجار المخالفين وضبط الأسواق.

المصدر : مصر ناين