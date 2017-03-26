تجمهر أهالى المتهمين فى غرق مركب رشيد أمام المحكمة لانتظار الحكم

تجمع أهالى المتهمين فى قضية غرق مركب رشيد المعروفة إعلاميا بمركب الموت أمام محكمة رشيد فى انتظار بدء المحاكمة للنطق بالحكم اليوم.

كانت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، قررت تأجيل محاكمة 57 متهما فى قضية غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد إلى جلسة اليوم الأحد 26 مارس للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال باقى شهود الإثبات فى القضية التى حملت رقم 0 4974 إدارى رشيد لسنة 2016 كلى من ضباط الكشف الجنائى ورئيس نقطة مخابرات حرس الحدود برشيد، بعد أن استمعت المحكمة، خلال جلسة الأسبوع الماضى، إلى شهادة العقيد أحمد مكى، الضابط بإدارة الكشف الجنائى بالبحيرة، وتمت مناقشته من هيئة المحكمة والمحامين.

يذكر أن نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى السنة لنيابات شمال دمنهور، وجهت تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب “الرزق بإذن الله”، فى الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين “غزال الجديدة” و”الحاج قام بفتحى عابدين”، بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.

تعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من السنة الماضى، عقب غرق مركب صيد على متنها أكثر من 300 فرد كانوا فى رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وتمكن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 165 شخصًا من الغرق، وانتشال نحو 40 جثة ونقلها لمستشفى رشيد السنة، وتبين من الفحص أن المركب تحركت من “برج مغيزل” بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت فى عرض البحر المتفى منتصف .

وتمكن ضباط مباحث البحيرة وكفر الشيخ بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير تأمين البحيرة، من خلال جهود الكشف والتحرى المتواصلة، من تحديد 57 متهمًا متورطين فى حادث غرق مركب رشيد، وتم ضبط 38 متهمًا منهم، وإحالتهم للنيابة السنةة التى أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.



الأهالى أمام محكمة رشيد



أهالى المتهمين فى غرق مركب رشيد

المصدر : مصر ناين