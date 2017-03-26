بالصور والأسماء صرف تعويضات الأزهر لمتضررى السيول بمدينة رأس غارب

استقبل صباح اليوم اللواء محمد حلمى، رئيس مدينة رأس غارب لجنة من الأزهر الشريف لصرف مساعدات الأزهر لمتضررى السيول فى المدينة.

اصدر بيان من الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس غارب أن لجنة الأزهر الشريف بدأت صباح اليوم بصرف شيكات المساعدات المالية لمتضررى السيول بمدينة رأس غارب بالمركز التكنولوجى للوحدة المحلية بغارب.

وأكد بيان مجلس مدينة غارب أن سوف يتم تقسيم المستحقين إلى دفعات كل دفعة 100 متضرر سيتم صرف الشيكات لهم يوميا الى أن الانتهاء منهم بأعداد 100 متضرر يوميا، وأعلن مجلس مدينة رأس غارب عن الدفعة الأولى من المتضررين والذين تجرى عملية صرف الشيكات لهم اليوم.



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



أسماء الدفعة الأول من متضررى سيول غارب



رئيس مدينة غارب يستقبل لجنة الأزهر لصرف التعويضات



لجنة الأزهر تبدأ بتوزيع المساعدات على المتضررين

المصدر : مصر ناين