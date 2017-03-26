ماذا قال محمد حلمى لجهازه المعاون بعد الرحيل عن الزمالك

حرص محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك، على توجيه رسالة خاصة لأعضاء جهازه المعاون عقب الاستقرار على رحيله من تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة والتعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد.

واصدر محمد حلمى لجهازه المعاون، إن الجميع مطالب بالعمل بشكل طبيعى وكأن شيئا لم يحدث، وذلك لحين توجيه الشكر لهم بشكل رسمى من جانب مجلس الإدارة، مشددا على أن جميع المتواجدين بالجهاز الفنى الحالى هم أبناء نادى الزمالك ويجب العمل للدقيقة الأخيرة بنفس الإخلاص.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن رحيل محمد حلمى عن القيادة الفنية للفريق الأبيض والكشف عن مدير فنى أجنبى لخلافته ويعد الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى هو المرشح الأقرب لشغل هذا المنصب.

المصدر : مصر ناين