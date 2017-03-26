أهالى الشرقية يشيعون جنازة الشهيد محمد على بمسقط رأسه بالزقازيق

شيع أهالى قرية بهجات مركز الزقازيق، جنازة الشهيد مجند محمد على، الذى استشهد خلال تأدية واجبة الوطنى بالعريش، فى جنازة عسكرية.

وقدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية خالص تعازيه ومواساته لأسر شهداء الواجب والوطن من القوات المسلحة والواجبة المدنية، مؤكداً أن تلك الأعمال الإرهابية لن تؤثر على عزيمة الرجال ولن يضعف إرادتهم نحو المضى قدماً فى استئصال البؤر الإرهابية وتطهير أرض سيناء من العناصر التكفيرية.

وأناب محافظ الشرقية اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير السنة للمحافظة والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق لحضور تشييع جثمان الشهيد محمد على إبراهيم من عزبة بهجات مركز الزقازيق، كما أناب المحافظ اللواء شريف عبد العزيز رئيس مركز ومدينة الحسينية وسباعى عبد الرحمن سباعى رئيس مركز ومدينة فاقوس لحضور تشييع جثمان شهداء الواجب جندى محمود صلاح خليل والذى استشهد خلال تأدية واجبه بسيناء.

وأكد محافظ الشرقية، توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم تقديراً لما قدموه من أبنائهم تضحيات غالية للحفاظ على تأمين واستقرار البلاد.

المصدر : مصر ناين