بالصور نجاح عملية انتشال العبارة سيول بعد سنوات من الغرق

نجحت عملية انتشال العبارة سيول اليوم الأحد بعد 3 سنوات من الغرق بكوريا الجنوبية. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وقد بدأت عبارة كورية جنوبية غرقت قبل 3 أعوام تقريبا تظهر تدريجيا من البحر، فى إطار عملية انتشالها مما يعيد إلى الأذهان واقعة الغرق المفجعة التى أودت بحياة 304 أشخاص معظمهم أطفال كانوا فى رحلة مدرسية.

وكانت العبارة سيول غير سليمة من الناحيه الهيكلية وتقل حمولة زائدة وتسير بسرعة كبيرة عند انعطافها مما آدى آلى انقلابها وغرقها آثنآء رحلة روتينية فى 16 أبريل 2014.

عائلات الضحايا طالبت وكانت بانتشال العبارة وإجراء تحقيق أشمل فى الكارثة. ويأمل المسؤولون أيضا فى العثور على الجثث التسعة الأخيرة المفقودة .

وبدأت عملية انتشال السفينة التى كانت راقدة على جنبها على عمق 144 قدم الأربعاء والى أن ساعة متأخرة من الليل.

لقطات تلفزيونية التقطت وأظهرت من الجو فى الخميس بدن العبارة آلذى يبلغ 140 مترا مغطى بالطين والرواسب وهو يظهر إلى السطح.



العبارة سيول بعد انتشالها



ونش انتشال العبارة سيول



العبارة سيول على متن الونش



العبارة سيول



العبارة



انتشال العبارة سيول



بكاء على ضحايا الحادث



نجاح عملية انتشال العبارة

المصدر : مصر ناين