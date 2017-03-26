الصين تبرئ أبل من سرقة تصميم هاتف آيفون

رفضت محكمة صينية طلب قدم إليها بحظر هواتف أبل آيفون 6 و6 بلس، ل سرقة تصميمه من براءة اختراع صينية، وأعلنت المحكمة أن أبل لا تنتهك براءات الاختراع الخاصة بشركة “شنتشن بايلى”، التى أصرت على أن هاتف آيفون 6 هو نسخة مقلدة من هاتفها الذكى 100C.

ووفقا لحكم المحكمة، فأصدر المنظمون أن هذا الحظر دون إثبات حقيقى للخطأ الذى ارتكبته أبل، حيث إن هاتف أبل آيفون 6 يتمتع ببعض المزايا التى تختلف كثيرا عن هاتف 100C خاصة من حيث التصميم، ولم يكن لدى العملاء مشكلة فى هذا الأمر.

ووفقا لما جاء على موقع engadget الأمريكى، فلن تتأثر أبل كثيرا أو تفقد أموالا طائلة الى أن إذا كانت المحكمة أيدت الحظر وهذا ل النسخ الأخرى التى تحقق مبيعات ضخمة للشركة فى الصين.

جدير بالذكر أن الصين تعد واحدة من أهم الأسواق الخاصة بشركة أبل، وخلال الفترة الماضية اهتمت الشركة الأمريكية بتوسيع علاقتها هناك من أجل الحفاظ على مكانتها ومعدل مبيعاتها وأرباحها.

المصدر : مصر ناين